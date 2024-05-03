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BBC

الحوثيون: بدء المرحلة الرابعة من التصعيد ضد إسرائيل

08:05 م الجمعة 03 مايو 2024

يحيي سريع

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أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من تصعيد الجماعة في عملياتها التي تستهدف السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية.

وأكد أن الجماعة ستستهدف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة إلى إسرائيل الذي يفرضه الحوثيون في البحر الأبيض المتوسط والمناطق الأخرى التي تصلها الجماعة.

وتوعد بفرض عقوبات على كل السفن المرتبطة بالموانئ المحتلة إذا شن العدو الإسرائيلي عملية عدوانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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