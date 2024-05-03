قصف إسرائيلي يستهدف مقراً للقوات الحكومية جنوب دمشق

دمشق (د ب أ)

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مقراً للقوات الحكومية السورية على أطراف العاصمة السورية دمشق مساء الخميس.

وقالت مصادر محلية في ريف دمشق الجنوبي، إن عدة صواريخ استهدفت مبنى يتبع للقوات الحكومية السورية في بلدة نجها جنوب شرق العاصمة السورية دمشق بالقرب من الجسر الخامس على طريق دمشق المطار الدولي.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن عددا من السيارات الحكومية توجهت بسرعة باتجاه مدينة دمشق لنقل بعض الذين أصيبوا جراء القصف على المقر الذي تم استهدافه .

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لـ ( د.ب.أ )، أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت قصفاً جوياً من فوق الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق وتجري عمليات تقييم للمكان المستهدف.