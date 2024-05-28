"أنا مسؤولة".. وزيرة مغربية ترد على صورة تقبيلها رجل أعمال أسترالي

وكالات

تداولت العديد من المواقع الإعلامية المغربية ومنصات التواصل الاجتماعي صورة نشرتها صحيفة أسترالية، تُظهر رجل أعمال أسترالي يقبّل امرأة.

وادعت الصحيفة الأسترالية أن المرأة هي ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب.

وفقًا لصحيفة "ذا أستراليان"، فإن الصورة تجمع بين رجل الأعمال الثري أندرو فوريست، رئيس شركة عملاقة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، والوزيرة المغربية.

وتم التقاط الصورة في العاصمة الفرنسية باريس، بينما كانت النسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل" هي الأولى التي نشرت الصورة قبل أن تحذفها لاحقًا.

وأصدرت ليلى بنعلي بيانًا تنفي فيه صحة الادعاءات الموجهة إليها، بينما أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الادعاء زائف تمامًا، موضحة أن الوزيرة تنفي "نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة"، مشددة على التزامها بالأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة، بالإضافة إلى كونها امرأة وأم مغربية أصيلة ووزيرة مسؤولة تدافع عن مصالح المملكة المغربية.

وأضاف البيان أن هذا التشهير ليس الأول من نوعه، مشيرًا إلى أن مثل هذه الادعاءات هي شكل من أشكال الانتقام والاستهداف من قبل تجمعات مصالح معينة.