هآرتس: استشهاد معتقلان فلسطينيان إثر تعرضهما للضرب في سجون الاحتلال

وكالات

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدرين قولهما، إن تحقيق إسرائيلي خلص إلى أن معتقلين فلسطينيين استشهدوا بمركز سدي تيمان بإسرائيل إثر تعرضهما للضرب.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المعتقلين جلبا من خان يونس بقطاع غزة في مارس الماضي وكانا على قيد الحياة قبل العثور عليهما ميتين.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن معتقلان آخران استشهدوا فجأة نتيجة الإهمال أو عدم كفاية العلاج الطبي في معتقلهما، موضحة أنه يتم استجواب عدة جنود إسرائيليين على خلفية استشهاد المعتقلين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن عددا من الجنود الإسرائيليين جرى استجوابهم على خلفية ذلك دون اعتقال أي منهم.

وتابعت الصحيفة العبري، أن تحقيقا إسرائيليا يشتبه أن جنودا ضربوا المعتقلين بمناطق في الجسم مع أدلة على إصابة أحدهما برأسه.