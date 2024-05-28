جيش الاحتلال يسقط مسيرتين أطلقتا باتجاه إيلات

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته الجوية أسقطت مسيرتين أطلقتا باتجاه إيلات، بحسب ما أورده موقع "آي24" الإلكتروني الإخباري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين مفخختين، كانتا متجهتين نحو مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، واعترضت طائرة مقاتلة وأنظمة دفاع جوي أرضية الطائرتين المسيرتين"، مشيرا إلى أن المسيرتين "لم تدخلا المجال الجوي الإسرائيلي".

وذكر موقع "آي 24" الإلكتروني الإخباري، أن فصائلا عراقية تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت استهداف "هدف حيوي في إيلات.. بواسطة الطيران المسيّر"، مشيرة إلى أن هذا الهجوم جاء "نُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر" الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، نقل موقع "آي 24" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، إن "طائرات سلاح الجو قصفت خلال الليل عددا من الأهداف العسكرية لحزب الله في الأراضي اللبنانية"، وتابع أنه "من بين الأهداف التي تم الهجوم عليها مستودع ذخيرة في منطقة ميس الجبل ومباني عسكرية للحزب في منطقتي عيتا الشعب والخيام".

وأكد البيان على أنه "تم رصد ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات اخترقت الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شتولا، دون وقوع إصابات".

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس على جنوب إسرائيل.