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مسؤول إسرائيلي: مجلس الحرب يجتمع غدا لبحث صفقة التبادل

07:34 م السبت 25 مايو 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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وكالات

نقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مجلس الحرب يجتمع غدا الأحد لبحث مفاوضات صفقة الأسرى.

وأضاف الموقع العبري نقلا عن المسؤول، أن اجتماع مجلس الحرب غدا يأتي بعد التقدم في المباحثات التي أجريت في باريس.

كان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مدير الموساد عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات المحتجزين.

ولفت إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى.

وأكد أنه تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين.

مجلس الحرب الإسرائيلي صفقة التبادل طوفان الأقصى حرب غزة
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