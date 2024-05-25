وفاة عشرات الأشخاص بسبب الحرارة الشديدة في المكسيك

مكسيكو سيتي- (د ب أ)

لقي 48 شخصا حتفهم خلال شهرين بسبب الحرارة الشديدة في المكسيك، وتم تسجيل نحو نصف عدد الوفيات في الأسبوع الماضي وحده، حسبما أعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن 956 شخصا تلقوا العلاج من ضربات شمس وجفاف وحروق من الشمس منذ بدء موسم الحر في منتصف آذار/مارس. وكانت ضربة الشمس هي السبب الأكثر شيوعا للوفاة.

وحاليا تبلغ درجات الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية في 27 ولاية من ولايات المكسيك الـ32 .

ويوم الخميس، بلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة مونكلوفا بولاية كواهويلا 46 درجة، بالإضافة إلى ذلك، كان هطول الأمطار أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام في أجزاء واسعة من البلاد.