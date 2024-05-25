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BBC

مقتل شخص واحتراق 3 سيارات فى انفجار بمنطقة المزة السورية

10:40 ص السبت 25 مايو 2024

مقتل شخص واحتراق 3 سيارات فى انفجار بمنطقة المزة ا

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دمشق- (د ب أ)

أعلن مصدر في قيادة شرطة العاصمة السورية دمشق "استشهاد" شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صورة لاحتراق 3 سيارات كانت مركونة في مكان التفجير.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المعلومات الأولية المتداولة تشير إلى أن التفجير وقع بالقرب من مدرسة "بكري قدورة" في منطقة المزة وتسبب أيضا باحتراق سيارات كانت متواجدة في المكان، بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية" اليوم السبت.

عبوة ناسفة احتراق 3 سيارات سوريا دمشق
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