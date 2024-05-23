في سقطة جديدة.. بايدن يوقع شئ "غير معلوم"

وكالات

في حلقة جديدة من سلسلة سقطات الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثار تلعثمه خلال إلقاء كلمة بمؤتمر صحفي موجة سخرية كبيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي أعلن بايدن أنه وقع شئ ما، لم تتضح ماهيته ومن غير المعلوم إذا ما قانونا جديدا أو شئ آخر.

طلاسم بايدن.. قانون جديد يبدو أن بايدن أقره بشكل رسمي.. لكننا لم نتمكن من تحديده بالفعل، إذا عرفت القانون اكتب لنا في التعليقات! pic.twitter.com/KI5C8m3Dg2 — RT Arabic (@RTarabic) May 22, 2024

وفي وقت سابق وصف بايدن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "رئيس المكسيك"، ليتم إضافة تلك الزلة إلى سجله الطويل من الأخطاء الفادحة الملاصق له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة أواخر عام 2020.

وجاءت زلة الرئيس الأمريكي، أثناء إلقائه خطاب مفاجئ، للرد على ما يتم تداوله عنه من أنباء إصابته بمشاكل في الذاكرة، وهو نفس ما جاء في تقرير أعده مدع خاص وصفه برجل مسن ذاكرته ضعيفة.

بايدن رد على تلك التقارير بقوله: "حسنا، أنا رجل مسن وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة"، وبالرغم من ذلك وفي نفس الخطاب وقع الرئيس الأمريكي في هفوة جديدة أثناء حديثه عن بعض الأمور المتعلقة بالحرب في غزة حيث وصف خلالها الرئيس السيسي برئيس المكسيك.