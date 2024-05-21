بلينكن: إدارة بايدن مستعدة للعمل مع الكونجرس بشأن "رد مناسب" على الجنائية الدولية

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستكون سعيدة بالعمل مع الكونجرس بشأن "رد مناسب" على تحرك المحكمة الجنائية الدولية إزاء إسرائيل.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة بذلت جهودا مع شركائها في المنطقة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكد بلينكن أنه لا يمكن المضي قدما نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل بشأن التطبيع مع السعودية.

وأوضح بلينكن أن إسرائيل تصرفت بشكل غير متوافق مع القانون الدولي في بعض الحالات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحقق في ذلك.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "أبلغنا الإسرائيليين بضرورة إبعاد المدنيين في رفح عن أي خطر قبل أي عملية عسكرية كبيرة هناك".

ونوّه بلينكن إلى أن ما من شك من أن هناك معاناة كبيرة لسكان غزة بسبب نقص المساعدات، مؤكدا أن واشنطن تعمل على توفيرها منذ أكتوبر الماضي.

وكشف بلينكن أن واشنطن ترى تراجعا في تدفق المساعدات الغذائية عبر معبر رفح بسبب ما حدث هناك وقصف حماس للمنطقة.