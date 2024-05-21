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فيديو| مصرع وإصابة 31 شخصًا.. تعرض طائرة ركاب في سنغافورة لحادث بسبب المطبات الهوائية

05:23 م الثلاثاء 21 مايو 2024

أرشيفية

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وكالات

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية، وفاة شخص، وإصابة 30 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، على متن طائرة تابعة لها، بعدما واجهت الرحلة الجوية بين لندن وسنغافورة مطبات هوائية عنيفة.

وتعرضت إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية السنغافورية، المتجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى سنغافورة، لحادث بعد تعرضها لضربات هواء عنيفة، ما أسفر عن إصابات تم نقلهم جميعاً لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات مدينة بانكوك التايلاندية.

واضطرت الطائرة ضمن الرحلة رقم SQ321 إلى القيام بهبوط اضطراري في مطار سوفارنابومي الدولي الواقع في مدينة بانكوك التايلاندية.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها مطار سوفارنابومي على منصة الرسائل LINE، صفا من سيارات الإسعاف تتدفق إلى مكان الحادث.

الطائرة طراز بوينغ 777-200ER والتي تحمل التسجيل 9V-SWM كانت قد انطلقت من مطار هيثرو بلندن في رحلتها المنتظمة إلى سنغافورة، ولكن لسوء الحظ واجهت اضطرابات جوية قاسية وعنيفة عندما حلقت فوق الأجواء التايلاندية التي تشهد حالياً ظاهرة العواصف الرعدية الاستوائية الشديدة.

وبعد فترة قصيرة من وقوع الحادثة، حولت الطائرة مسارها باتجاه مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، وقامت بعملية هبوط اضطراري قبيل الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة بانكوك.

وكان الموعد الأصلي المحدد لهبوط الطائرة في مطار شانغي الدولي في سنغافورة كان قرابة الساعة السادسة وعشرة دقائق مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكدت الخطوط الجوية السنغافورية أنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتقديم الدعم اللازم للركاب المتضررين وعائلاتهم.

سنغافورة طائرة ركاب الخطوط الجوية السنغافورية مطبات هوائية
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