فيينا - (د ب أ)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت، إن هيكل الحماية الواقي فوق المفاعل الرابع المدمر في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بحاجة إلى تجديد رئيسي بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، في بيان أمس الجمعة: "تم إجراء إصلاحات مؤقتة محدودة على السطح ، ولكن الاستعادة الشاملة وفي الوقت المناسب باتت أمرًا ضروريًا لمنع مزيد من التدهور وضمان السلامة النووية للمنشأة على المدى الطويل".

ووفقًا للوكالة، كشف تقييم سلامة حديث أن غلاف الحماية فقد وظائفه الوقائية بعد تعرضه لضربة من طائرة مسيرة في فبراير الماضي.

وهذا يشمل قدرة الحماية حول المفاعل، الذي انفجر أثناء اختبار سلامة في عام 1986.

وتوصي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصلاحات وإجراءات وقائية إضافية، تشمل ضوابط الرطوبة، ومراقبة محدثة للتآكل، وتحسين مراقبة غلاف الحماية الخرساني الذي بُني فوق المفاعل المتضرر مباشرة بعد الكارثة.

يشار إلى أنه تم إغلاق محطة تشيرنوبيل بأكملها بشكل دائم في ديسمبر عام 2000 عندما تم إغلاق آخر مفاعل كان في حالة تشغيل.

ومن المقرر إجراء إصلاحات أولية إضافية في العام المقبل لتحسين غلاف الحماية الجديد في المحطة، الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال كييف.