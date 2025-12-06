الجيش اللبناني يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لليونيفيل

بيروت - (د ب أ

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني 6 متورطين في "الاعتداء" على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم السبت: "اعتدى ليل الخميس/الجمعة الماضيين عدد من المواطنين على دورية لليونيفيل على طريق الطيري - بنت جبيل في الجنوب، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها".

وباشر الجيش فورًا متابعة الموضوع، بحسب البيان: "لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات ستة متورطين في الاعتداء".

وشدّدت قيادة الجيش "على خطورة أي اعتداء على اليونيفيل"، مؤكدة أنها "لن تتهاون في ملاحقة المتورطين، كما تلفت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار".

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، طبقا للبيان.

وكانت "اليونيفيل" أعلنت في بيان أمس الجمعة أن ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية اقتربوا ليل الخميس الماضي من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى.