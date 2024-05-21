ابنة سليماني تطالب بتغيير اسم طريق "الشهيد سليماني" إلى "الشهيد رئيسي"

بي بي سي

طالبت نرجس سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بتغيير اسم طريق "الشهيد سليماني" إلى "الشهيد رئيسي".

وقالت سليماني، وهي رئيسة الهيئة الإشرافية والقانونية للمجلس الإسلامي في طهران، اليوم: "باعتباري ابنة الشهيد سليماني وعضو في المجلس، أطلب إعادة تسمية طريق الشهيد سليماني باسم الشهيد رئيسي."

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فقد أثيرت مسألة تسمية أحد الشوارع باسم إبراهيم رئيسي في اجتماع مجلس مدينة طهران صباح اليوم وتمت الموافقة على ذلك "بأغلبية 21 صوتاً حاسماً للأعضاء".

كما اقترح أحمد صادقي، رئيس أحد اللجان بمجلس مدينة طهران، تسمية أحد الشوارع باسم "الشهيد أمير عبد اللهيان".

وتحطمت مروحية الرئيس الإيراني بينما كان في طريقه إلى مدينة تبريز في طريق عودته من محافظة أذربيجان الشرقية حيث كان يفتتح سد على الحدود مع أذربيجان والذي التقى خلاله الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وبحسب الهلال الأحمر الإيراني فقد تحطمت الطائرة على ارتفاع 2500 متر عقب اصطدامها بالجبل، ما أدى لمقتل الرئيس ومرافقيه على الفور.