وزير الخارجية الأردني عن طلب مدعي الجنائية الدولية توقيف قادة حماس ونتنياهو: لا أحد فوق القانون

(مصراوي)

علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، على مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف عدد من المسؤولين في إسرائيل وحماس، قائلًا إن "لا دولة فوق القانون".

وصرح الصفدي، أن على مرتكبي جرائم الحرب مواجهة العدالة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم.

وأضاف الصفدي، أن أساس وجود المحكمة الجنائية الدولية، هو "أن تأخذ العدالة مجراها" مشددًا على ضرورة احترام قرارات المحكمة .

وأكد الصفدي، على وقوف المملكة الأردنية إلى جانب الشعب الفلسطيني "بصرف النظر عن أي رسالة ترسلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".

وشدد وزير الخارجية الأردني، على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن هجمات المستوطنين المتطرفين لن تؤثر على تدفق المساعدات.

كما دعا الصفدي إلى ضرورة تطبيق حل الدولتين.

وكان المدعي العام لمحكمة العدل الدولية كريم خان قد طالب بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

كما طالب خان بتوقيف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة محمد دياب إبراهيم المصري والمعروف باسم محمد الضيف، ورئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.