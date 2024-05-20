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BBC

المقاومة تنشر مشاهد لاستهداف مروحية "أباتشي" إسرائيلية

10:52 م الإثنين 20 مايو 2024

المقاومة تنشر مشاهد لاستهداف مروحية ''أباتشي'' إسر

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بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطعا مصورا لاستهداف مروحية "أباتشي" إسرائيلية بصاروخ "سام 7" شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.
كانت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أعلنت مساء اليوم الاثنين، أن مقاتليها استهدفوا معسكر سالم الإسرائيلي و 3 مستوطنات في المنطقة بوابل كثيف من الرصاص وعادوا سالمين.
وقالت كتيبة جنين، إنها نفذت هذه العمليات ردا على اغتيال الاحتلال القائد سلام خمايسة بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

أباتشي إسرائيلية استهداف مروحية المقاومة طوفان الأقصى
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