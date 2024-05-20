المقاومة تنشر مشاهد لاستهداف مروحية "أباتشي" إسرائيلية

مصراوي

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطعا مصورا لاستهداف مروحية "أباتشي" إسرائيلية بصاروخ "سام 7" شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

كانت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أعلنت مساء اليوم الاثنين، أن مقاتليها استهدفوا معسكر سالم الإسرائيلي و 3 مستوطنات في المنطقة بوابل كثيف من الرصاص وعادوا سالمين.

وقالت كتيبة جنين، إنها نفذت هذه العمليات ردا على اغتيال الاحتلال القائد سلام خمايسة بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

كتائب القسام تنشر مشاهداً من إطلاقها صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية إسرائيلية شرق مدينة جباليا شمال القطاع. pic.twitter.com/CYdtb4P88B — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) May 20, 2024