الملك سلمان وولي عهده ينعيان الرئيس الإيراني بعد وفاته

(مصراوي)

نعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين وافتهم المنية في حادث تحطم طائرة شمال غرب إيران.



وبعث الملك سلمان برقية تعزية للنائب الأول للرئيس الإيراني والذي تولى مهام السلطة التنفيذية داخل البلاد، وجاء في البرقية " علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من بين الوفد المرافق للرئيس الإيراني أثناء تحطم الطائرة في الرحلة التي كانت متجهة من محافظة أذربيجان الشرقية.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي الحداد لمدة 5 أيام داخل إيران بعد وفاة رئيسي، كما قام بتكليف محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني بمهام الرئيس الإيراني.

ويستمر مخبر في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد خلال 50 يومًا بحسبما ذكرت لجنة صيانة الدستور الإيراني.

وكلف خامنئي علي باقري بأداء مهام وزير الخارجية خلفًا لعبد اللهيان الذي لاقى حتفه في الحادث.