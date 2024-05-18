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جانتس: الفرص التي أعطيها الآن ليست لنتنياهو وإنما لدولة إسرائيل

09:28 م السبت 18 مايو 2024

بيني جانتس

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زعم الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس في بيان، اليوم السبت، أن من يفشل صفقة تبادل الأسرى هو قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار "الذي يعيش بهدوء في الأنفاق بينما إسرائيل تتعرض للضغوط".

وأضاف جانتس "عدونا هو السنوار وهو الذي علينا أن نتعامل معه".

وأشار جانتس إلى أن الفترة الزمنية التي حددها لعودة سكان الشمال بحلول سبتمبر كافية، موضحا أن إسرائيل لم تتخذ الإجراءات الصحيحة في الملف الاقتصادي خاصة في وقت الحرب.

وكشف جانتس أنه لا ينسق مع وزير الدفاع يوآف جالانت و"نعمل من أجل مصالح دولة إسرائيل"، مؤكدا أن "كل الفرص التي أعطيها الآن ليست لنتنياهو وإنما لدولة إسرائيل".

وأعرب الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي عن اعتقاده بأن العمل في كل مناطق غزة بما في ذلك رفح لتحقيق أهداف الحرب أمر حاسم، زاعما أن معبر رفح كان وسيلة لحماس لإعادة تأهيل نفسها.

وأوضح جانتس أنه يعتقد أن إعادة الأسرى أهم أولويات الحرب، مؤكدا أنهم لا يملكون الوقت و"علينا إخراجهم في أقرب وقت".

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