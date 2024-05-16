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حزب الله يشن هجومًا بأكثر من 60 صاروخًا على 3 مقرات عسكرية إسرائيلية

11:55 ص الخميس 16 مايو 2024

حزب الله

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بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، شن هجوم بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على ثلاثة مقرات عسكرية إسرائيلية.

وقال حزب الله، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: " دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف".‏

وكانت خمس غارات إسرائيلية استهدفت، ليل أمس الأربعاء، محلة "النبي سريج" في خراج بلدة الخريبة في قضاء بعلبك شرق لبنان، بصواريخ جو- أرض، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

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