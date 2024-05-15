هنية: أكذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض انتهت إلى الأبد

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان، اليوم الأربعاء، إن "شعبنا أسقط كل المؤامرات وأجهض كل المخططات الماكرة والخبيثة وصمد في كل مكان".

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني صمد في القدس والمسجد الأقصى وفي مناطق الـ 48 وفي الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في الشتات أعلنوا في كل المحافل والمؤتمرات والمسيرات ألا عودة عن حق العودة.

وشدد هنية على أن فصائل المقاومة في كل خطوط المواجهة في رفح وجباليا والزيتون يسطرون أمجاد شعب وأمة ولم تتوقف ضرباتهم، مؤكدا أنهم يوقعون بجيش الاحتلال الإسرائيلي الخسائر للشهر الثامن على التوالي.

وأشار هنية إلى أن "أكذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض أو مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون قد انتهت وإلى الأبد".