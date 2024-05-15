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BBC

في ذكرى النكبة.. هنية: زوال الاحتلال عن أرضنا حتمية قرآنية وحقيقة تاريخية

10:10 م الأربعاء 15 مايو 2024

إسماعيل هنية

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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان، اليوم الأربعاء، إن "ذكرى النكبة تمر بنا ونحن نخوض معركة طوفان الأقصى وهي مقدمة التحرير والاستقلال".

وأكد هنية أن أبطال المقاومة يمرغون أنف المحتل في التراب ويؤكدون أن زواله عن أرض فلسطين حتمية قرآنية وحقيقة تاريخية، مشيرا إلى أن "أكذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض أو مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون قد انتهت وإلى الأبد".

وأوضح هنية أن قضية فلسطين حاضرة قوية في وعي الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم، مؤكدا أنه بعد مرور 76 عاما على النكبة ما زال المحتل يعيش الرعب وخطر الوجود ويصارع بكل وحشية من أجل البقاء.

إسماعيل هنية حركة حماس ذكرى النكبة طوفان الأقصى
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