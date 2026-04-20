باكستان: حصار مضيق هرمز يعرقل مفاوضات أمريكا وإيران

كتب : وكالات

01:22 م 20/04/2026

مضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر أمني باكستاني، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، بأن الحصار المفروض على مضيق هرمز يمثل عقبة أمام مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وأضاف المصدر أن ترامب أبلغ منير بأنه سيأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، في ظل الجهود الجارية لاستئناف الحوار.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات إسلام آباد لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الفريق الأمريكي، الذي يضم المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيتوجه إلى العاصمة الباكستانية للمشاركة في المحادثات.
في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنه لا توجد حتى الآن خطة لمشاركة بلاده في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
كما أشارت تقارير إيرانية إلى أن قرار المشاركة في أي محادثات جديدة قد يكون مشروطًا برفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

مسؤولون باكستانيون: إيران مستعدة لحضور جولة ثانية من المحادثات مع أمريكا
شئون عربية و دولية

مسؤولون باكستانيون: إيران مستعدة لحضور جولة ثانية من المحادثات مع أمريكا

وول ستريت: الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
شئون عربية و دولية

وول ستريت: الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
