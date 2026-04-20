أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر أمني باكستاني، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، بأن الحصار المفروض على مضيق هرمز يمثل عقبة أمام مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأضاف المصدر أن ترامب أبلغ منير بأنه سيأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، في ظل الجهود الجارية لاستئناف الحوار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات إسلام آباد لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الفريق الأمريكي، الذي يضم المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيتوجه إلى العاصمة الباكستانية للمشاركة في المحادثات.

في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنه لا توجد حتى الآن خطة لمشاركة بلاده في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

كما أشارت تقارير إيرانية إلى أن قرار المشاركة في أي محادثات جديدة قد يكون مشروطًا برفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.