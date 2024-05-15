إعلان

BBC

نتنياهو: الكلام عن اليوم التالي للحرب مع استمرار حماس ليس له أي قيمة

05:59 م الأربعاء 15 مايو 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه سيفعل كل شيء حتى تحقيق النصر الساحق في غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال يقاتل حاليا في جباليا وحي الزيتون ورفح، زاعما أنه يقوم بإخلاء المدنيين ويعمل على توفير احتياجاتهم الإنسانية.

وأضاف نتنياهو "حتى الآن نزح حوالي نصف مليون مواطن غزاوي من مناطق القتال"، مدّعيا أن الكارثة الإنسانية التي قالوا إنها ستحدث لم تحدث ولن تحدث.

وأكد نتنياهو أن القضاء على حماس خطوة إجبارية لضمان عدم وجود أي طرف في غزة يهدد إسرائيل بعد الحرب، زاعما أن حماس هددت بعض المدنيين الذين يشاركون في توزيع المساعدات الإنسانية.

وأوضح نتنياهو أن الكلام عن اليوم الذي يلي الحرب مع استمرار حماس على حالها ليس له أي قيمة، مشددا على أن لا بديل عن النصر العسكري ومحاولة تجاوز ذلك ليس له أي قيمة.

ونوّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى انه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية يمكنها شن هجمات على إسرائيل منها في أقرب وقت،

بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي حماس إسرائيل طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لن تكون نكبتنا وحدنا.. كيف عاقبت المقاومة الاحتلال في ذكرى 48؟

إعلان

إعلان

مدبولي: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة
28 صورة لمحطات مترو الأنفاق الجديدة (من التوفيقية للجامعة)
وزارة العمل: وظائف بتخصصات مدرسين وممرضات في 13 محافظة
موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل