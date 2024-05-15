الصين تؤكد رفضها الشديد لاجتياح إسرائيل لمدينة رفح

(مصراوي)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، معارضة بكين الشديدة لاجتياح إسرائيل البري لمدينة رفح وهو ما يهدد بتوسيع رقعة الحرب في قطاع غزة، مشددة على معارضتها الشديدة لتلك الخطوة.

وقالت الخارجية الصينية، في بيانها، إن إسرائيل قامت قبل 76 عامًا بتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه، واليوم تفاقم الظلم الذي يعانيه من خلال حربها على غزة.

يذكر أن بكين قد رفضت إدانة هجوم حركة حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي، وهو ما أثار استياء إسرائيل، كما استضافت اجتماعات مشتركة للفصائل الفلسطينية على رأسها فتح وحماس من أجل بحث مستجدات الحرب.