روسيا تعلق على زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى أوكرانيا

(مصراوي)



علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف، قائلة في بيان إن الزيارة تثبت أن الوضع على الجبهة يثير قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة الأوكرانية كييف أمس الثلاثاء في زيارة غير معلنة من أجل مناقشة تطورات الوضع على جبهة القتال مع القوات الروسية.

وأعلن بلينكن خلال زيارته عن مساعدات عسكرية أمريكية جديدة إلى أوكرانيا قائلًا إنها ستغير الوضع بلا شك في ساحة الحرب، كما أعلن بلينكن عن شحنات أمريكية جديدة في طريقها إلى أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد أقرت بمواجهتها صعوبات في ساحة الحرب أمام الجيش الروسي، خاصة في منطقة خاركيف التي سيطرت القوات الروسية على مناطق كبيرة فيها.