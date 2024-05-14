بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة باليمن لعام آخر

مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة باليمن لعام إضافي.

وقال بايدن، إن الأوضاع في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وفي مايو 2012، أصدرت الولايات المتحدة قانونا يفرض حالة الطوارئ على اليمن، والذي يهدف إلى التعامل مع التهديدات الخارجية، غير أن الرئيس الأمريكي يحرص على تمديد تطبيقه لعام إضافي قبيل انتهاء مدته.

وفي السياق نفسه، جدد بايدن، قبل أيام، حالة الطوارئ المرتبطة بسوريا، إذ تصنف الولايات المتحدة نظام الرئيس بشار الأسد "إرهابيا" وينتهج أسلوبا قمعيا ضد الشعب السوري.