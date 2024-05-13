مباحثات قطرية أممية بشأن آخر المستجدات في قطاع غزة

الدوحة (د ب أ)

أجرت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة بنت راشد الخاطر، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة سبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع دون عوائق، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في كل من السودان وأفغانستان، وأوكرانيا.