وزير الخارجية الروسي للغرب: انزلوا إلى ساحة المعركة إذا أردتم

(مصراوي)



قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية، مستعدة لمحاربة قوات الغرب في حال أرادت محاربة روسيا على الأراضي الأوكرانية.

جاءت كلمة لافروف خلال جلسة مجلس الاتحاد لبحث إعادة تكليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب فوزه بولاية جديدة، حيث توجه لافروف بكلمته للغرب قائلًا "إذا أرادوا النزول إلى ساحة المعركة فلينزلوها".

وفي ذات الوقت أعرب لافروف عن استعداد بلاده للانضمام إلى مفاوضات مع الجانب الأوكراني شريطة الاعتراف بما أسماه "الواقع الجديد" على الأرض وقبول مطالب روسيا.



القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد روسيا لنزال الغرب في ساحة المعركة إن قرار حل أزمة أوكرانيا بالقوة.

واتهم لافروف مؤتمر أوكرانيا في سويسرا بأنه يتجاهل كافة المبادرات الأخرى ما عدا الأوكرانية والتي صاغها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.