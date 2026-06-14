أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار خلال اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة انسحاب إسرائيل من مواقع جنوبي لبنان ومن الجانب السوري من جبل الشيخ.

وقالت الصحيفة العبرية، إن نقاشات أجريت في إسرائيل على مدى الأسابيع الأخيرة ركزت على نطاق عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان وسوريا، بينما تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من أجل إنهاء الحرب.

وبحسب التقرير، تشمل الخيارات المطروحة انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس التي يحتفظ بها في جنوب لبنان، ومن المنطقة الواقعة على الجانب السوري من جبل الشيخ.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن المسئولين يركزون حاليا على تقييم تأثير هذه الخطوات على مستوى التهديدات الأمنية، إضافة إلى تداعياتها السياسية والاستراتيجية.