أدانت وزارة الخارجية الايرانية، بشدة العمل الإرهابي الذي أقدمت عليه إسرائيل بالعدوان العسكري على منطقة سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الجريمة الإرهابية تمثل أيضاً خرقاً فادحاً لتفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا.

وحملت الخارجية الايرانية، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة.

وأكدت إيران عزمها على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لممارسة حقها الذاتي في الدفاع المشروع عن النفس.

وأضافت الخارجية الإيرانية "أن أمريكا وإسرائيل سيتحملان مسؤولية التداعيات الخطيرة لإشعال الحرب على الأمن والسلم الإقليميين".