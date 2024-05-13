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كوريا الشمالية تطالب الدول الحلفاء لأمريكا بالتوقف عن إثارة التوترات

12:29 م الإثنين 13 مايو 2024

كوريا الشمالية

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سول - (د ب أ)

طالبت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما فيها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالتوقف عن إثارة التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وانتقدت وزارة الخارجية في بيونج يانج " التدخل العسكري" في المنطقة" بذريعة مراقبة انتهاك عقوبات الأمم المتحدة"، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.

وجاء في البيان أن كوريا الشمالية طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا" بالتوقف الفوري عن الأعمال الاستفزازية التي تسبب التوتر وعدم الاستقرار".

وأضاف البيان" يتعين على الدول الغربية أن تفكر بشأن حقيقة أن سياستها غير المنطقية والعمياء المتمثلة في اتباع أمريكا تعد عملا يلحق الضرر بمصالحها".

وأضاف البيان أن بيونج يانج" سوف تتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن سيادة البلاد وأمنها".

ويذكر أنه في أبريل الماضي، أجرت أمريكا تدريبات استمرت لمدة يومين، وشاركت فيها كوريا الجنوبية واليابان.

ويشار إلى أن التوترات في شبه الجزيرة الكورية مرتفعة للغاية. ومنذ بداية 2022، كثفت كوريا الشمالية بصورة كبيرة من نطاق اختباراتها للأسلحة، بما في ذلك اختبار الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية، كما أصبحت نبرتها أكثر حدة تجاه أمريكا وكوريا الجنوبية، اللتان تعتبرهما بيونج يانج دولتين عدوتين.

كوريا الشمالية سول الولايات المتحدة ألمانيا فرنسا
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