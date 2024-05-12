وزير الخارجية يؤكد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

جدد وزير الخارجية سامح شكري رفض بلاده القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدا أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون بالقاهرة اليوم الأحد، إن تأييد الأمم المتحدة طلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية يدعم إقامة الدولة المستقلة.

ودعا إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها إزاء إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مشيرا إلى توافق دولي على رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لما ستخلفه من أضرار بحق المدنيين.

وأكد شكري العمل دائما على احتواء الأزمة في غزة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين

بدورها، طالبت وزيرة خارجية سلوفينيا، إسرائيل السماح بفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة ، مؤكدة ضرورة احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأضافت أن استخدام المجاعة سلاحا في الحــرب أمر مخز ويجب أن يتوقف ، مؤكدة أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ في قطاع غزة.

ودعت إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مشددة على ضرورة تنفيذ خطة طوارئ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت الوزيرة فاجون أن مصر لها دور فاعل في إحلال السلام والأمن بالمنطقة.