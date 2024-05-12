مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مستمرة رغم الخلافات مع حماس

(مصراوي)

قال مسؤول في حكومة الحرب الإسرائيلية "الكابينت"، اليوم الأحد، إن وزراء المجلس المصغر مستعدون للاستمرار في تفويض وفد المفاوضات الإسرائيلي حال تم استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة العبرية نقلًا عن مسؤولين، إن مفاوضات إعادة الأسرى المحتجزين لا تزال مستمرة رغم الخلافات الكبيرة مع حركة حماس وانخفاض فرصة تقليل الفجوات معها.

ولم تتوصل المباحثات التي عقدت بالقاهرة إلى اتفاق مع رفض إسرائيل للمقترح الذي لاقى قبول حركة حماس رغم وصف إسرائيل السابق له بـ "السخي".