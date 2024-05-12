استشهاد فلسطيني وقصف مستمر.. ماذا يحدث في القطاع ورفح الفلسطينية؟

كتب- محمد فتحي:

نفذت زوارق قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف من البحر قبالة رفح الفلسطينية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن هناك غارات متواصلة على جباليا في شمال قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك شهيدًا سقط برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بالضفة الغربية.

وبحسب القناة التي أفاد مراسلها بسماع أصوات مدفعية متقطعة في رفح الفلسطينية طوال الليل.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 78641 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر.