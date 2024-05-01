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زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لتجنيد يهود الحريديم بشكل فوري

01:11 م الأربعاء 01 مايو 2024

يائير لابيد

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طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن إضاعة الوقت وتجنيد يهود الحريديم المتشددين بشكل فوري.

ولم يتم التصديق حتى الآن، على قانون يلزم يهود الحريديم المتشددين بالخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي.

وطالب عدد من المسؤولين بتجنيد اليهود بشكل إلزامي في الجيش الإسرائيلي وسط عجز كبير يواجهه الجيش الإسرائيلي داخل غزة، حيث قال لابيد إن عدد الجنود في الضفة الغربية أكثر من الموجودين داخل غزة.

ورفض يهود الحريديم مطالب التجنيد رافعين شعار "نموت ولا نتجند" حيث أقاموا احتجاجات واسعة للتأكيد على رفضهم لأي تجنيد يلزمهم بالخدمة.

يائير لابيد تجنيد يهود الحريديم الحكومة الإسرائيلية
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