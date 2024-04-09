ذبحا بالسكاكين.. مقتل 8 من الحرس الثوري الإيراني في هجوم بسوريا



وكالات

قتل 8 عناصر من الحرس الثور السوري العامل تحت قيادة الحرس الثوريالإيراني، إثر هجوم مسلحين مجهولين على مقر لهم في محيط مدينة الميادين شرقي دير الزور عاصمة الميليشيات الإيرانية في سوريا، حيث جرى قتلهم داخل المقر ذبحاً بالسكاكين.

واستنفرت القوى العسكرية والأمنية في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وسط تشديد أمني على هويات المواطنين على مفترق الطرقات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بمقتل العناصر الثلاثة، رمياً بالرصاص، على يد مسلحين بعد اقتحامهم نقطة عسكرية على أطراف مدينة الميادين "عاصمة الميليشيات الإيرانية شرق سوريا"، بريف دير الزور الشرقي من جهة البادية، حيث جرى نقل جثث القتلى إلى المشفى، دون أن يتكشف، من يقف خلف مقتلهم.

وينحدر العناصر من بلدة حطلة ذات الغالبية الشيعية، وهي إحدى القرى السبعة شرقي الفرات، بريف دير الزور الشرقي، التي نفذ فيها مسلحون جهاديون، مجزرة كانت الأولى من نوعها في عام 2013، راح ضحيتها 60 شخصاً، غالبيتهم من المسلحين من أبناء الطائفة الشيعية.