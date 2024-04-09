بلينكن: إسرائيل قدمت تعهدات بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إنه يجب تسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المزيد من المعابر البرية.

وأضاف بلينكن، أن واشنطن تعمل مع إسرائيل ومصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فورا والإفراج عن الأسرى، موضحا أن إسرائيل قدمت تعهدات بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كانت مصادر في حركة حماس الفلسطينية قالت لوكالة الأنباء الألمانية، إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة "لا تسير على ما يرام".

وتابعت المصادر "أن الإسرائيليين غير مهتمين بوقف لإطلاق النار. إنهم مهتمون فقط بقضية الأسرى وليس بوقف إطلاق النار".

ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات رسمية بشأن الوضع الحالي للمفاوضات من أي من طرفي الصراع.

وفي أعقاب المحادثات في القاهرة، غادر ممثلو حماس العاصمة المصرية أمس الاثنين لإجراء مشاورات مع قيادتهم.

ونظرا لعدم قيام إسرائيل وحماس بمحادثات مباشرة مع بعضهما البعض، تعمل الولايات المتحدة وقطر ومصر كوسطاء.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا عن اقتراح تسوية قدمته الولايات المتحدة نقلا عن وسطاء عرب.

وقال التقرير إن الاقتراح سيتضمن إطلاق حماس سراح 40 من بين أكثر من 100 محتجز في قطاع غزة مقابل 900 سجين فلسطيني خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر ستة أسابيع.

وبدورها، ينبغي على إسرائيل أن تسمح لما يصل إلى 150 ألف فلسطيني نازح بالعودة إلى شمال القطاع الساحلي.

وشددت حماس على أن المسؤولين يدرسون الاقتراح الأخير الذي قدمه الوسطاء وأنهم "سيبلغون الوسطاء بردهم بمجرد انتهاء المناقشات".