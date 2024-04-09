فايننشال تايمز: توجد نقاط شائكة في رفض إسرائيل عودة أهالي غزة إلى شمال القطاع

(مصراوي)

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع قوله، إنه توجد نقاط شائكة في رفض إسرائيل طلب حركة المقاومة الإسلامية حماس عودة أهالي غزة لمنازلهم في الشمال.

وذكر المصدر الذي لم تذكر الصحيفة البريطانية اسمه، أن الوضع "متقلب للغاية" رغم منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو تفويضًا واسعًا لمدير الموساد الإسرائيلي المترأس للوفد الإسرائيلي المترأس للمفاوضات.

وكانت حماس، قد قالت إن ستدرس الرد الإسرائيلي على المفاوضات الجارية في القاهرة بعناية ثم ستبلغ بها الوسطاء.

واتهمت حماس إسرائيل بالتمسك بموقفها المتعنت خلال المفاوضات الجارية ورفضها عودة النازحين إلى منازلهم في الشمال.