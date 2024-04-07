تقرير: تراجع التجارة بين تركيا وإسرائيل بـ 33% بعد الحرب على غزة



أنقرة - (د ب أ)

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلا عن بيانات وزارة التجارة التركية أن حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل تراجع بنسبة 33% بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة.

وتبين الأرقام التي حصلت عليها الأناضول من وزارة التجارة، أنّ الصادرات التركية لإسرائيل تراجعت بين 7 أكتوبر و20 مارس بـ 30% وتراجعت وارداتها بـ 43%.

ولا تتم التجارة الحالية بين تركيا وإسرائيل، بحسب المعطيات، عبر الشركات الحكومية، بل عن طريق الشركات الخاصة، ولا سيما الشركات العالمية.

ويشتري التجار الإسرائيليون البضائع من تركيا لبيعها للتجار الفلسطينيين، بينما يستورد بعض الفلسطينيين البضائع من تركيا لبيعها إلى إسرائيل، وفقا للأناضول.

ويستورد فلسطينيون من عرب الداخل ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية البضائع التركية ويقومون ببيع قسم منها إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.