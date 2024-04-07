باكستان: مقتل 12 إرهابيًا في عمليات استخباراتية

إسلام آباد - (د ب أ)

قتلت قوات الأمن الباكستانية 12 إرهابيا في عمليات استخباراتية في إقليمي "خيبر بختونخوا" و"بلوشيستان".

ففي الخامس من أبريل، أجرت قوات الأمن عملية تفتيش، في منطقة "ديرا إسماعيل خان" ، بحثا عن إرهابيين. وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، قتل ثمانية إرهابيين. وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومتفجرات، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.

وقالت هيئة العلاقات العامة المشتركة للقوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان إنه يتم إجراء عملية تطهير للقضاء على أي إرهابي آخر في المنطقة، حيث أن قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب في البلاد.

وأجرت قوات الأمن عملية تفتيش ، ليلة الجمعة/السبت، في "بانجبور" و"بلوشيستان". وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، قتل إرهابيان. وتم العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر والمتفجرات.

وقتل الإرهابيون الباقون في عمليات أخرى.

وكان الإرهابيون القتلى متورطين في أنشطة إرهابية ضد قوات الأمن واستهداف المدنيين الأبرياء.