حماس: قدمنا معايير خاصة بالأسرى المراد تحريرهم ولم نتفاوض على الأسماء حتى الآن



مصراوي

قال القيادي حركة في حماس أسامة حمدان في بيان، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قادر على تدمير المباني وقتل الأطفال بينما يقف عاجزا أمام المقاومة.

وأشار حمدان إلى أن هناك بعض التراجع الإسرائيلي في المفاوضات لكن الحركة ترى أنه غير كاف ولا يعكس جدية في التوصل إلى تفاهم، موضحا أن الموقف الأمريكي يتميز بالنفاق ويقول كلاما في العلن يفعل عكسه خلال عملية التفاوض.

وأكد حمدان أن حماس لديها مرونة في المفاوضات لكنها لا تقبل بالاستسلام، معربا عن ترحيب الحركة بمن يأتي إلى غزة للمشاركة في عملية التحرير وليس ليكون ظلا للاحتلال.

وأوضح حمدان، أن إسرائيل قصفت سيارات منظمة "المطبخ المركزي العالمي" عن قصد بهدف إخافة العاملين في مجال الإغاثة، مؤكدا أن هناك اتفاق بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بشأن تصفية القضية الفلسطينية والخلاف في الوسائل فقط.

وكشف حمدان أن بعض العاملين في السلطة الفلسطينية يتعاطفون مع المقاومة ولا تريد حماس تحويل الأمر لمعركة داخلية، مشددا على ضرورة الاجتماع على مشروع وطني فلسطيني مقاوم بهدف التحرير وإقامة الدولة المستقلة.

وشدد حمدان على أن حماس ستدعم أي حكومة مرجعيتها الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن مشاركة الحركة فيها.

ولفت حمدان إلى أن حماس قدمت معايير خاصة بالأسرى المراد تحريرهم ولم تتفاوض على الأسماء حتى الآن.