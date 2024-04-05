ألمانيا تطالب إسرائيل بسرعة تنفيذ ما أعلنته عن تقديم مساعدات لسكان غزة

برلين- (د ب أ)

دعت الحكومة الألمانية إسرائيل إلى الإسراع بتنفيذ ما أعلنت عنه بشأن تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة إن اعتزام إسرائيل فتح ميناء أسدود وحاجز إيريز الحدودي بشكل مؤقت أمام توصيل المساعدات وكذلك توسيع الممر الأردني لإيصال المساعدات "أمر مهم وصحيح، لكنه بالطبع جاء متأخرا أيضا".

وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية تنتظر الآن أن يتبع إعلانات الحكومة الإسرائيلية أفعال على وجه السرعة.

وذكر المتحدث أن "شعب غزة يحتاج إلى كل حزمة مساعدات، ولذلك ننتظر من الحكومة الإسرائيلية أن تنفذ إعلاناتها بسرعة".

من جانبها، قالت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ترحب بإعلان إسرائيل، وأضافت أنه "أمر محوري ومهم بالنسبة لنا أن تتحسن الحالة الإنسانية في غزة وأن يتم قبل كل شيء فتح الطرق أمام السلع الإنسانية والمساعدات الإنسانية".

واستطردت هوفمان أن برلين تفترض أن هناك حاجة إلى إدخال مساعدات تكافئ حمولة ما لا يقل عن 500 شاحنة لضمان تأمين إمدادات الحد الأدنى وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في القطاع، ورأت أن "الأمر المهم والحاسم الآن هو أن يتم فعليا إدخال هذه الكميات المكافئة لحمولة 500 شاحنة على الأقل وأن يتم توسيع نطاق المساعدات بشكل كبير".

يشار إلى أنه بعد التحذير الواضح من جانب حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت إسرائيل أنها قررت اتخاذ "خطوات فورية" لزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وقررت حكومة الحرب في إسرائيل صباح اليوم الجمعة فتح ميناء أسدود وحاجز إيريز الحدودي مؤقتا أمام توصيل المساعدات، حسبما ذكرت صحيفتا "هآرتس" و"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيليتان استنادا إلى بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.