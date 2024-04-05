إسرائيل تحذر من عواقب حال قيام طهران بالرد على استهداف ملحق بالسفارة الإيرانية بدمشق

تل أبيب- (د ب أ)

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحدوث عواقب في حال قامت إيران بشن هجوم ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء الخميس إن “إيران تعمل ضدنا منذ سنوات، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها، ولهذا السبب فإن إسرائيل تتخذ إجراءات ضد إيران ووكلائها، دفاعا وهجوما”، وفقا لما أفاد به مكتبه.

وتابع نتنياهو "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا للمبدأ البسيط: كل من يلحق بنا الضرر أو يخطط لذلك سنلحق به الضرر".

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الحكومة الإسرائيلية وحليفتها الولايات المتحدة تشعران بالقلق من أن إيران تستعد لشن هجوم وشيك.

وكانت إيران قد أعلنت أنها ستثأر من الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق مما تسبب في سقوط عدد من القتلى.

وقتل قائدان، كل منهما برتبة بريجدير جنرال، وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني القوي في الهجوم الذي وقع يوم الاثنين. ويعتبر الحرس الثوري هو قوة النخبة العسكرية الإيرانية كما يعد أقوى من القوات المسلحة التقليدية.

وجرى أيضا مناقشة التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو يوم الخميس.

وبحسب البيت الأبيض، أوضح بايدن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في مواجهة هذه التهديدات.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الدعم الأمريكي لإسرائيل للدفاع عن نفسها ضد مجموعة من التهديدات لا يزال "ثابتا".

ونقلت بوابة "أكسيوس" الإخبارية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل أبلغت حليفتها واشنطن أنه إذا شنت إيران هجوما على إسرائيل من أراضيها ردا على الهجوم القاتل في سوريا، فإنها ستواجه ردا قويا من إسرائيل وهذا سينقل الصراع الحالي إلى مستوى آخر.