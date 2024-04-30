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إيران.. منع مغني راب يواجه عقوبة بالإعدام من إجراء اتصالات هاتفية

07:11 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

مغني الراب الإيراني توماج صالحي

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طهران - (د ب أ)

منعت السلطات الإيرانية مغني الراب توماج صالحي، الذي صدر بحقه مؤخرا حكم بالإعدام، من إجراء اتصالات هاتفية من السجن، حسبما قال محاميه.

وقال أمير رئيسيان محامي الدفاع عن صالحي على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن التواصل مع موكله الموسيقي، وأشار إلى أن سبب منع الاتصالات هو النشاط على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بصالحي والتي يديرها أقاربه.

وتم الإعلان في نهاية الأسبوع الماضي عن حكم الإعدام بحق صالحي فيما يتعلق بدعمه للاحتجاجات الجماعية المناهضة للحكومة في خريف عام 2022.

وقد أثار هذا الحكم انتقادات في إيران ودول أخرى حول العالم، ويعتزم محامو الدفاع عن صالحي اتخاذ إجراء قانوني ضد الحكم.

وفي قضية بارزة أخرى، ألغى القضاء الإيراني حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال الملياردير بابك زانجاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا) اليوم الثلاثاء، نقلا عن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جانهجير.

وقد صدر بحق زانجاني حكم بالإعدام بتهم فساد في عام 2016، إلا أن رجل الأعمال (50 عاما) يجب عليه الآن أن يقضي في السجن 20 عاما.

مغني الراب توماج صالحي مغني راب يواجه عقوبة بالإعدام السلطات الإريانية
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