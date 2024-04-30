روسيا تصف أمريكا بـ"المنافقة" لمعارضتها تحقيق الجنائية الدولية حول إسرائيل

موسكو - (ا ف ب)

نعتت موسكو الثلاثاء واشنطن بأنها "منافقة" غداة إعلان الإدارة الأمريكية بأنها لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية حول إسرائيل، وبأنها لا تعتقد أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي، فيما دعمت الولايات المتحدة قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اتهمت روسيا الولايات المتحدة الثلاثاء "بالنفاق" بسبب رفضها تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول إسرائيل، فيما تدعم واشنطن قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين.

وتجري المحكمة تحقيقا في هجوم السابع من أكتوبر والعملية العسكرية الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة والتي دخلت حاليا شهرها السابع.

ويمكن لها توجيه الاتهام للأفراد في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

يأتي هذا غداة إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الإثنين بأن بلادها لا تدعم التحقيق الذي تجريه الجنائية الدولية حول إسرائيل ولا تعتقد أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرّح العام الماضي بأن قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين له ما يبرره. كما قدمت واشنطن إلى المحكمة تفاصيل ما يُعتقد أنها جرائم حرب روسية في أوكرانيا.

وتقول موسكو إن مذكرة الاعتقال بحق بوتين محاولة لا معنى لها من الغرب لتشويه سمعة البلاد، كما تنفي ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وتتهم كييف روسيا بارتكاب جرائم حرب بينما تقول موسكو إن الغرب يتجاهل جرائم ارتكبتها أوكرانيا، وهي اتهامات تنفيها كييف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور على تطبيق تلغرام: "واشنطن أيدت بالكامل، إن لم تكن شجعت، إصدار أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادة الروسية". وأضافت أنه رغم ذلك فإن "النظام السياسي الأمريكي لا يعترف بشرعية هذا الهيكل إذا كان الأمر يتعلق به أو بحلفائه"، مضيفة أن هذا الموقف "سخيف" عند التفكير فيه.

ووصف الكرملين إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين بأنه أمر شائن وباطل من الناحية القانونية لأن روسيا ليست ضمن الدول الموقعة على ميثاق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وإسرائيل ليست ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، في حين قُبلت عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة إن أي قرارات تصدرها المحكمة لن تؤثر على تحركات تل أبيب لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القلق ينتاب مسؤولين إسرائيليين حيال إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب الاتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة. وأضافت أن المحكمة تدرس أيضا إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة ينتمون إلى حركة حماس.