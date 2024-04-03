إعلان

BBC

إعلام عبري: لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

09:33 م الأربعاء 03 أبريل 2024

إسرائيل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي.

وأوضحت القناة العبرية أن سوناك قال لنتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حماس لكن ليس بكارثة إنسانية.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف" البريطانية، أن 56% من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وكشف الاستطلاع البريطاني أن 59% من مواطني المملكة المتحدة يعتقدون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان في غزة.

إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي ريشي سوناك حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمريكا تلمّح إلى شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب حال أوقفوا هجماتهم على السفن

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* شعبة الدخان: زيادة مرتقبة في أسعار السجائر.. وكليوباترا تصل لهذا السعر
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"