إعلام عبري: لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي.

وأوضحت القناة العبرية أن سوناك قال لنتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حماس لكن ليس بكارثة إنسانية.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف" البريطانية، أن 56% من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وكشف الاستطلاع البريطاني أن 59% من مواطني المملكة المتحدة يعتقدون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان في غزة.