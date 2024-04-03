مسؤول أمريكي: واشنطن لا ترغب في وضع خطوط حقيقية لإسرائيل وهذا أمر مؤسف

مصراوي

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن استهداف عمال الإغاثة بغزة يهدد بعرقلة خطط واشنطن لتوزيع المساعدات عبر الميناء المؤقت.

وأشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن النظام السياسي في الولايات المتحدة لا يستطيع أو لا يرغب في وضع خطوط حقيقية لإسرائيل وهذا أمر مؤسف.

سبق وأن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إنه من المهم إجراء تحقيق شفاف وشامل بخصوص قصف إسرائيل لقافلة المطبخ المركزي في غزة.

وأكد ميلر أن أمريكا تريد نتيجة التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل عمال منظمة المطبخ العالمي في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن على إسرائيل بذل الجهود بشكل أفضل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، لافتا إلى واشنطن ستواصل الضغط من أجل ذلك.

وأوضح ميلر أن واقعة قصف قافلة المطبخ المركزي لن تؤثر على جهود واشنطن لدعم إقامة رصيف عائم قبالة شاطئ غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل لكنها تضغط عليهم للتأكد من التزامهم بالقانون الدولي.