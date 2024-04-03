الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

عمان - (د ب أ)

نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، سبعة إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على عدد من المواقع شمال قطاع غزة بمشاركة دولية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تمت عملية الإنزال من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات، وطائرة تابعة لمصر، إضافةً إلى طائرة تابعة لألمانيا.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين.

ووفق الوكالة، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 69 إنزالاً جوياً أردنياً، و139 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول عربية وأجنبية.