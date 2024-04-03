أهالي الأسرى يقاطعون جلسة للكنيست الإسرائيلي

(مصراوي)

قاطعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، اليوم الأربعاء، جلسة للكنيست الإسرائيلي، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

ونقلت قناة الكنيست الإسرائيلي، أن عائلات الأسرى صرخوا داخل الكنيست لمطالبة المسؤولين بالعمل من أجل إعادة ذويهم.

وقام المتظاهرين بطلاء زجاج المجلس باللون الأصفر اعتراضًا على تقاعس الحكومة في عودة ذويهم حتى الآن.

واحتشد منذ أمس الثلاثاء، آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست الإسرائيليين في احتجاجات غير مسبوقة للمطالبة بعودة ذويهم وإقالة نتنياهو وحكومته.

وتضمنت الاحتجاجات عدة اعتقالات من قبل قوات الشرطة، بعد زعم قوات الاحتلال أن المتظاهرين تجاوزوا الخطوط الآمنة.