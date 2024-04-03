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BBC

الإعلام الحكومي لغزة: استشهاد 140 صحفيًا منذ بدء الحرب في غزة

11:47 ص الأربعاء 03 أبريل 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140 شهيدًا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة.

وأفاد المكتب الحكومي، أن قوات الاحتلال استهدفت الصحفي محمد أبو سخيل، خلال اقتحامها لمجمع الشفاء الطبي مما أدى لاستشهاده، إضافة لاستشهاد الصحفي طارق أبو سخيل خلال حصار المجمع الطبي.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت صحة غزة، أن أعداد الشهداء ارتفعت إلى 32 ألفا و975 شخص جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.
عرض لماذا بكى الرسول ﷺ عن سماع هذه الآية " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا".

قوات الاحتلال غزة الاحتلال الإسرائيلي

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